Le Bénin candidat à l’organisation de la CAN 2025

Le Bénin a déposé sa candidature pour l’organisation de la CAN 2025, retirée à la Guinée. La FBF s’est alliée au Nigéria pour une candidature commune.

Annoncé depuis des mois, c’est désormais officiel. Le Bénin est candidat à l’organisation de la CAN 2025. La Fédération béninoise de football a déposé sa candidature pour abriter ce tournoi, le plus grand événement sportif en Afrique. Les autorités béninoises se sont enjoints au Nigéria pour une candidature commune.

Si la partie béninoise n’a pas officiellement fait l’annonce, c’est la Fédération algérienne de football (FAF) qui a vendu la mèche. Au Caire en Egypte, siège de la CAF, pour déposer les dossiers de candidature de son pays, le président de la FAF, Salah Bey Aboud a annoncé que le Bénin et le Nigéria ont déposé un dossier commun, en plus du Maroc également en course pour accueillir la compétition.

«Je suis actuellement au Caire et je viens de déposer officiellement le dossier de candidature de l’Algérie pour la CAN 2025», a annoncé le dirigeant au micro de la Chaîne III de la radio algérienne. Avant de dévoiler l’existence de deux autres dossiers de candidature : «Le Nigeria et le Bénin ont déposé un dossier commun en plus du dossier marocain.»

🎤 | Salah Bey-Abboud (chaîne 3) :



« Je suis actuellement au Caire et je viens de déposer officiellement le dossier de candidature de l'Algérie pour la CAN 2025. Le Nigeria et Benin ont déposé un dossier commun en plus du dossier marocain. » pic.twitter.com/iVqtE5xtor — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) December 16, 2022

Pour rappel, la date de clôture du dépôt des dossiers de candidature est fixée pour ce vendredi. L’Afrique du Sud, le Sénégal et la Zambie sont les autres candidats à officialiser leur candidature.

Tel qu’indiqué par la CAF, les associations membres, désireuses d’abriter la compétition, auront jusqu’au 16 décembre pour soumettre l’offre finale, qui comprend tous les documents de candidature et d’organisation (accord d’organisation, accord avec les villes hôtes, garanties gouvernementales), alors que les visites d’inspection auront lieu entre le 5 et le 25 janvier 2023.

En effet, les candidats devront monter un dossier avec différents documents (accord d’organisation, accord avec les villes hôtes, garanties gouvernementales) qu’ils devront retourner à l’instance panafricaine au plus tard le 16 décembre. Viendront ensuite, les visites d’inspection par la CAF des installations des candidats en lice pour accueillir le tournoi (05-25 janvier 2023). Et enfin, la délibération par le Comité exécutif de la CAF qui choisira le ou les pays retenus pour abriter la compétition le 10 février 2023.