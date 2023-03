Officiel: le Bayern se sépare de Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel le remplace

Dans un communiqué publié ce vendredi après-midi, le Bayern Munich a annoncé le départ de son entraîneur Julian Nagelsmann. Dans la même publication, le club munichois a officialisé son remplaçant qui n’est autre que Thomas Tuchel.

C’était annoncé depuis hier par les médias allemands, c’est désormais officiel. Julian Nagelsmann n’est plus l’entraîneur du Bayern Munich. Les résultats décevants de l’équipe en Bundesliga, le fait qu’une partie du vestiaire ne l’apprécie pas ou encore le manque de progression de certains jeunes talents et de joueurs plus confirmés, ont eu raison de l’entraîneur allemand. Le Bayern a officialisé ce vendredi la nouvelle via un communiqué, dans lequel il a également annoncé le nom du nouveau patron de son banc de touche. Comme attendu, c’est bien Thomas Tuchel qui va désormais entrainé le club munichois.

«Le FC Bayern Munich a libéré son entraîneur Julian Nagelsmann. Le président du conseil d’administration, Oliver Kahn, et le directeur sportif, Hasan Salihamidžić, ont pris cette décision en coordination avec le président, Herbert Hainer. Nagelsmann sera remplacé par Thomas Tuchel. Tuchel a obtenu un contrat jusqu’au 30 juin 2025 et dirigera l’entraînement pour la première fois lundi», a écrit le champion en titre de la Bundesliga.

Der FC Bayern hat Trainer Julian Nagelsmann freigestellt. Zu dieser Entscheidung kamen der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić in Abstimmung mit Präsident Herbert Hainer. Nachfolger von Nagelsmann wird Thomas Tuchel.



L’ancien entraîneur de Chelsea, qui connaît bien le championnat allemand pour avoir entraîné le Borussia Dortmund, va donc tenter d’insuffler un nouveau rythme à l’équipe bavarois. Ceci dit, la saison du Bayern est loin d’être ratée pour le moment, puisque le club est encore en lice dans toutes les compétitions. Les coéquipiers de Thomas Müller ont d’ailleurs un gros choc à venir en quarts de finale de la Ligue des champions, contre Manchester City.