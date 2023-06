officiel: Le Bayern Munich s’offre sa première recrue estivale

-Publicité-

Dans un communiqué publié ce vendredi, le Bayern Munich a annoncé la venue de milieu défensif, Konrad L’aimer. Le joueur autrichien s’engage jusqu’en 2027 avec le club bavarois.

«Konrad Laimer a rejoint le FC Bayern avec un contrat jusqu’au 30 juin 2027. Le milieu de terrain central déménage à Munich dans le cadre d’un transfert gratuit depuis le récent vainqueur de la Coupe d’Allemagne, le RB Leipzig», a écrit le Bayern Munich sur son site officiel pour annoncer la nouvelle. Le milieu autrichien débarque en Bavière libre, à la fin de son contrat avec Leipzig. Il est le premier renfort estival de Thomas Tuchel.

Konrad Laimer a été formé au Red Bull Salzbourg, puis prêté par Liefering avant de rallier le RB Leipzig contre 7 millions d’euros à l’été 2017 où il a pris une autre dimension en Bundesliga. Disputant pas moins de 190 rencontres avec le club allemand pour 15 buts et 19 offrandes, Laimer franchi un cap en rejoignant le Bayern Munich et il en est conscient.

«C’est un rêve devenu réalité pour moi. Le FC Bayern est l’un des plus grands clubs du monde. Je donnerai tout pour le club et les supporters. Le FC Bayern a toujours les objectifs les plus élevés – tout comme moi. Je suis au bon endroit ici. Je me donnerai à 100 %, je ne sais faire que cela. C’est ce que je mettrai dans chaque séance d’entraînement dès le premier jour. Je suis impatient de commencer», a affirmé le joueur de 26 ans dans le communiqué de sa nouvelle équipe.

