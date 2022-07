Officiel: le Bayern Munich s’offre Mathys Tel, le remplaçant de Lewandowski

Le jeune attaquant formé à Rennes, Mathys Tel, s’est officiellement engagé avec le Bayern Munich ce mardi. Le club bavarois a annoncé la nouvelle via un communiqué publié sur son site.

Après le départ de Robert Lewandowski pour le FC Barcelone, il y a quelques jours, le Bayern Munich a décidé de miser sur la jeunesse pour remplacer son attaquant polonais. En ce sens, les Bavarois se sont offert Mathys Tel (17 ans), jeune pépite française formée au Stade Rennais. «Le FC Bayern a signé Mathys Tel. L’international junior français de 17 ans passe du Stade rennais aux champions d’Allemagne», précise le communiqué des Munichois pour officialiser la nouvelle.

Malgré deux offres repoussées et la volonté initiale de la conserver, le Stade Rennais a donc finalement cédé face à la pression mise par le board munichois, déterminé à s’offrir les services du jeune buteur droitier. D’ailleurs, le directeur sportif des Bavarois Hasan Salihamidžić se réjouit d’avoir finalisé cette signature: «Mathys Tel est l’un des plus grands talents d’Europe, un attaquant très rapide, techniquement fort et polyvalent […] Bien sûr que Mathys a besoin de temps maintenant, il a besoin d’engagement et de rythme. Nous sommes tous convaincus qu’il a une belle carrière devant lui et qu’il aidera notre équipe» a commenté Salihamidžić.

Malgré son jeune âge, Mathys Tel devrait rapidement intégrer la rotation de l’entraîneur Julian Nagelsmann. Au vu du peu de numéro 9 de métier disponible au sein de l’effectif bavarois, le jeune international espoir français pourrait même trouver rapidement une place de titulaire s’il convainc par ses prestations.