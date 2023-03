Officiel: le Bayern Munich s’associe avec le Los Angeles FC

Dans un communiqué conjoint publié ce lundi, le Bayern Munich a annoncé un partenariat avec le Los Angeles FC, champion en titre de MLS, dans le cadre du développement des jeunes joueurs.

Comme de nombreux clubs européens avant lui, le Bayern Munich a décidé de signer avec une équipe étrangère. Le champion en titre de Bundesliga a en effet annoncé ce lundi avoir conclu un accord avec la franchise de la Major League Soccer (MLS) des Los Angeles FC, qui est actuellement championne en titre de la ligue. Les deux clubs expliquent leur nouveau partenariat dans un communiqué conjoint.

“Le FC Bayern Munich et le Los Angeles Football Club, champion de la Major League Soccer, vont coopérer au développement de jeunes talents. A cette fin, les deux clubs ont créé une joint-venture (Red&Gold Football) basée à Munich. L’équipe de direction sera annoncée prochainement. L’objectif de la coopération est de développer des talents internationaux, également en coopération avec des clubs partenaires, pour leurs propres équipes et pour le football professionnel”, peut-on lire dans la publication.

Un partenariat qui s’inscrit donc dans le cadre du développement des jeunes joueurs et qui ravit le président du conseil d’administration du Bayern Munich, Oliver Kahn. «Le FC Bayern souhaite étendre sa promotion des jeunes talents avec le Los Angeles Football Club. Au niveau international, le football se développe rapidement, ce qui est également évident sur le marché des transferts. Nous voyons ce partenariat comme une opportunité de renforcer le FC Bayern sur le plan dela compétition sportive avec les meilleurs clubs d’Europe et de la Bundesliga.

Le fait que la Coupe du monde 2026 se déroulera en grande partie aux États-Unis, où nous avons déjà un bureau à New York, rend Los Angeles encore plus attractif. Je m’attends à un gain de qualité et de jeunes talents de la Major League Soccer, ce qui aura un impact positif sur notre partenariat« , a-t-il déclaré dans le communiqué conjoint des deux clubs.

De son côté, John Thorrington, coprésident et directeur général de LAFC a mis en avant le bénéfice énorme que représente cette association pour son club: «Un partenariat de cette ampleur est la prochaine étape de notre évolution en tant que club. Nous sommes extrêmement ravis de travailler avec le FC Bayern Munich pour identifier et développer de jeunes talents dans le sud de la Californie et au-delà et nous pensons que cette relation fournira aux joueurs de nos systèmes la capacité à maximiser leur potentiel et à avoir une voie claire vers nos premières équipes.«