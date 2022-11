Officiel: le Bayern Munich prolonge Sven Ulreich

Le Bayern Munich a annoncé, ce vendredi, la prolongation du contrat de son deuxième gardien, Sven Ulreich. Le portier allemand est désormais lié jusqu’en 2024 au club bavarois.

Doublure de Manuel Neuer depuis quelques années déjà, Sven Ulreich prolonge l’aventure avec le Bayern Munich. Le deuxième portier bavarois a étendu son contrat jusqu’en 2024 avec son club. L’actuel leader de la Bundesliga a annoncé la nouvelle ce vendredi après-midi sur son site officiel. “Le gardien de 34 ans est arrivé à Munich en provenance du VfB Stuttgart en 2015. En 2020, il a rejoint le Hamburger SV, mais est revenu aux champions du record d’Allemagne en 2021”, précise le Bayern dans sa publication.

« Cette prolongation de contrat exprime l’importance sportive que Sven a pour notre équipe. Il a été et est toujours un soutien en cas de besoin, y compris dans le vestiaire. Il est également important pour nous qu’il ait été très bien coordonné avec Manuel Neuer dans le groupe d’entraînement de notre gardien de but pendant des années. Les deux se soutiennent mutuellement et nous en avons besoin dans cette position importante. J’ai hâte de continuer à travailler ensemble« , a pour sa part déclaré le directeur sportif du club, Hasan Salihamidžić.

De son côté, Sven Ulreich a exprimé toute sa joie de rester au Bayern Munich. «Je suis très heureux de rester au Bayern. La coopération avec toute l’équipe, et en particulier avec Manuel Neuer, est devenue quelque chose de spécial au fil des ans. Nous sommes parfaitement coordonnés et j’aime vraiment mon travail. Le FC Bayern sait que je suis toujours là quand il a besoin de moi. L’objectif est de gagner d’autres titres, c’est pour cela que nous sommes tous ici, c’est pour cela que nous donnons tout chaque jour», a expliqué le portier de 34 ans, sur le site officiel du club.

Sven Ulreich dispose d’un très beau palmarès avec le Bayern Munich, notamment sept Bundesliga, trois coupes d’Allemagne, six Supercoupe DFL, ainsi que la Ligue des champions et la Super Coupe de l’UEFA.