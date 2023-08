Officiel: le Bayer Leverkusen prolonge Xabi Alonso

Dans un communiqué publié ce vendredi, le Bayer Leverkusen, club de Bundesliga, a annoncé la prolongation de son entraîneur Xabi Alonso. L’ancienne gloire de Liverpool et du Real Madrid est désormais lié au club allemand jusqu’en 2026.

“Le Bayer 04 Leverkusen a prématurément prolongé de deux ans le contrat de l’entraîneur-chef Xabi Alonso. Le nouveau contrat de l’Espagnol court jusqu’au 30 juin 2026. Alonso a repris le club d’usine en octobre de l’année dernière, puis l’a mené aux demi-finales de l’UEFA Europa League et à la sixième place du tableau final de la Bundesliga”, a précisé le club dans sa publication.

Invité à réagir sur cette prolongation, Alonso n’a pas caché sa joie. «Je suis très reconnaissant de la confiance que Bayer 04 m’accorde. Le fait que nous soyons convaincus de la même idée et de la même direction dans la direction sportive assure une grande proximité et confiance entre les responsables du club et moi. C’est une très bonne base de travail. C’est une autre raison pour laquelle j’aime vraiment mon travail avec mon personnel et tous les employés de Bayer 04. Je vois la saison écoulée comme positive. Mais j’en veux plus, tout comme le club. Nous y travaillons maintenant avec détermination», a lancé le technicien espagnol,dans le communiqué du club.

Xabier Alonso Olano, dit Xabi Alonso, né le 25 novembre 1981 à Tolosa (Pays basque, Espagne), est un ancien footballeur international espagnol, reconverti en entraîneur. Durant sa glorieuse carrière de joueur, il a notamment remporté la Ligue des champions avec Liverpool en juin 2004, dès sa première saison à l’issue d’une finale renversante où il marque le but égalisateur.

En 2009, il rejoint le Real Madrid pour un montant de 35 millions d’euros. Dans une équipe composée d’une multitude de stars, il gagne la Copa del Rey, la Liga, la Supercoupe et de nouveau la Ligue des Champions en 2014 sans jouer la finale, étant suspendu. Il achève sa carrière au Bayern Munich où il remporte la Bundesliga trois fois consécutivement jusqu’à son retrait des terrains en 2017.

