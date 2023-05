Officiel: le Barça annonce le départ de Sergio Busquets

-Publicité-

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Busquets ne prolongera pas l’aventure au FC Barcelone. Le club catalan a annoncé le départ de son milieu de terrain emblématique en fin de saison, ce mercredi via un communiqué et une vidéo.

C’est définitivement la fin d’une ère au FC Barcelone. Après Xavi, et Andres Iniesta, c’est autour de Sergio Busquets de quitter le club catalan. Le Barça a officialisé le départ de sa légende ce mercredi à travers une vidéo hommage diffusée sur ses réseaux sociaux. Les médias espagnols avaient déjà rapporté mardi que Busquets avait informé les dirigeants de sa décision.

“Dans son discours d’adieu, il (Sergio Busquets) explique, en voix-off, que « ce fut un honneur, un rêve et une fierté de pouvoir défendre cet écusson mais tout a une fin ». De plus, il reconnaît que « cela n’a pas été une décision facile, mais que le moment est venu ». Et il termine par des remerciements pour « toutes les personnes qui m’ont accompagné tout au long du chemin, ainsi que les membres et les fans ».”, a écrit le Barça sur son site officiel.

“Avec 718 matches joués sous le maillot du Barça, il est déjà le troisième joueur avec le plus d’apparitions dans l’histoire du Barça. En outre, il fait aussi partie de ceux qui ont remporté le plus de titres (31) : 8 Ligas, 7 Coupes du Roi, 7 Supercoupes d’Espagne, 3 Ligue des Champions, 3 Supercoupes d’Europe et 3 Mondiaux des Clubs.”, ajoute la publication du club. Sergio Busquets va donc faire ses adieux au Camp Nou dans les semaines à venir. Des rumeurs envoient l’international dans le championnat d’Arabie saoudite, notamment à Al-Hilal, en compagnie de Lionel Messi et Jordi Alba.

