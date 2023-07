Officiel: l’Atlético de Madrid s’offre Javi Galán

A l’instar de son grand rival, le Real Madrid, l’Atletico de Madrid se montre également actif sur le marché estival des transferts. Les Colchoneros ont officialisé ce lundi après-midi la venue d’une nouvelle recrue. Il s’agit de Javi Galán, qui quitte le Celta Vigo pour poursuivre sa carrière à l’ATM.

“Javi Galán (19 novembre 1994, Badajoz) est un nouveau joueur pour notre club après l’accord conclu avec le Celta de Vigo pour le transfert de l’arrière gauche, qui portera le rojiblanco jusqu’au 30 juin 2026.”, a écrit l’équipe entraînée par Diego Simeone sur son site pour annoncer la nouvelle. Un transfert également confirmé par le Celta Vigo, le précédent club du joueur:

«Javi Galán fait ses adieux au RC Celta après deux saisons bleu ciel, au cours desquelles le défenseur d’Estrémadure a disputé 79 matchs avec une grande performance. Le RC Celta et l’Atlético de Madrid ont conclu aujourd’hui un accord pour le transfert de l’arrière gauche. Le RC Celta souhaite également bonne chance et succès dans sa nouvelle étape sportive».

¡Javi Galán ya es rojiblanco! ❤️🤍



🖊 El lateral zurdo ha firmado con nuestro club hasta 2026.



➡️ https://t.co/aRTPPDxZjI



🆕 ¡#BienvenidoJaviGalán! 🤩 pic.twitter.com/XFQYDgxEI9 — Atlético de Madrid (@Atleti) July 3, 2023 - Publicité-

Javi Galán a commencé sa carrière dans les équipes de jeunes de Cordoue, avant de faire ses débuts avec l’équipe première lors de la saison 2016/17. En 2019, il a relevé un nouveau défi professionnel en rejoignant Huesca. Il a passé deux saisons et demie avec Huesca et a contribué à la promotion du club en Liga la saison suivante.

Au cours de la saison 2021/22, Javi Galán a rejoint le Celta de Vigo, où il a joué lors des deux dernières saisons. Pendant cette période, il a disputé un total de 79 matchs et a marqué un but. Javi Galán, en tant qu’arrière gauche, se distingue par son excellente contribution offensive. Il est connu pour ses montées sur le flanc et ses centres précis dans la surface de réparation. C’est donc une excellente pioche pour Diego Simeone.

