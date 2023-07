Officiel: l’AC Milan s’offre un joyau argentin

-Publicité-

L’AC Milan a officialisé, ce jeudi soir, l’arrivée du jeune attaquant argentin Luka Romero (18 ans) en provenance de la Lazio Rome. Les Rossoneri ont annoncé la nouvelle via un communiqué sur leur site.

“L’AC Milan est ravi d’annoncer la signature de Luka Romero Bezzana. Le milieu de terrain argentin a signé un contrat avec le Club jusqu’au 30 juin 2027”, précise la publication des Milanais. Libre de tout contrat après ses deux années passées au sein de l’effectif de la Lazio de Rome, l’international de l’Albiceleste U20 (8 sélections), présent lors de la Coupe du monde de sa catégorie à domicile, va donc tenter un nouveau défi.

«Né à Victoria de Durango (Mexique) le 18 novembre 2004, Luka a commencé sa carrière dans le système de formation du RCD Mallorca et a fait ses débuts professionnels avec le club en juin 2020, avant de faire neuf apparitions et de marquer un but avec l’équipe première. Il a ensuite rejoint la Lazio en Italie en 2021, où il a fait 21 apparitions et marqué un but. Luka Romero portera le numéro 18.», peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué des Rossoneri.

Le Milan AC sort d’une saison très compliquée, achevée sans trophée. Les Rossoneri ont terminé quatrième de Serie A, à très bonne distance du champion, le Napoli. En Ligue des champions, les coéquipiers d’Olivier Giroud sont allés jusqu’en demi-finale, avant de se faire éliminer par le rival de toujours, l’Inter Milan. Avec leur nouvelle recrue, les Milanais espèrent faire mieux lors du prochain exercice.

Articles similaires