Officiel: la Suisse organisera l’Euro 2025 féminin

Dans un communiqué publié sur son site officiel ce mardi, l’UEFA a donné le nom du pays organisateur de l’Euro 2025 féminin. Et c’est la Suisse qui a été retenue par l’instance.

La 14e édition de l’Euro féminin de football se disputera en 2025. Et plusieurs pays étaient à la lutte pour accueillir l’organisation de la compétition notamment, la France, la Suisse et la Norvège. Il y avait également une candidature commune des pays nordiques, à savoir le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède. Ce mardi, l’UEFA a choisi le pays hôte du tournoi et l’a communiqué via une publication sur son site officiel.

“Le Comité exécutif de l’UEFA s’est réuni aujourd’hui à Lisbonne (Portugal) et a désigné l’Association suisse de football comme organisatrice de l’EURO féminin de l’UEFA 2025. Ce tournoi à seize équipes sera disputé dans huit sites du pays à l’été 2025”, a écrit l’instance européenne. C’est donc la Suisse qui accueillera l’évènement pour la première fois de son histoire. A noter que les dates du déroulement de l’Euro 2025 féminin sont encore à déterminer.