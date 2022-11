Officiel: la liste de la Suisse pour le Mondial 2022 est tombée

Le sélectionneur suisse Murat Yakin a dévoilé ce mercredi la liste des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde au Qatar, dont le coup d’envoi est prévu le 20 novembre prochain.

Après le Japon, le Brésil, la Croatie ou encore l’Australie, c’est autour de la Suisse, nation qualifiée pour la Coupe du monde 2022, de dévoiler sa liste de 26 joueurs retenus pour le voyage au Qatar. Le sélectionneur suisse Murat Yakin a fait appel à ses cadres, notamment le gardien du Borussia Mönchengladbach, Yann Sommer ou encore le défenseur de Manchester City Manuel Akanji. En revanche, le latéral droit Kevin Mbabu et l’attaquant Steven Zuber, n’ont pas été retenus dans la liste.

« Nous avons eu l’embarras du choix à certains postes. De nombreux joueurs ont fourni des prestations convaincantes au cours des dernières semaines et des derniers mois. Mais au final, j’ai dû me limiter à 26 noms. Je suis convaincu que ces 26 joueurs peuvent nous aider à tout moment à réaliser nos objectifs », a déclaré Murat Yakin, dans le communiqué de l’ASF, pour justifier ses choix. La Suisse jouera dans le groupe G avec le Brésil, le Cameroun et la Serbie.

Le groupe de la Suisse pour le Mondial 2022

Gardiens (4): KOBEL/Dortmund, KÖHN/Salzburg, OMLIN/Montpellier, SOMMER/M’gladbach.

Défenseurs (7): AKANJI/Manchester City, COMERT/Valencia, ELVEDI/M’gladbach, FERNANDES/Mainz, RODRIGUEZ/Torino, SCHAER/Newcastle, WIDMER/Mainz.

Milieux et attaquants (15): AEBISCHER/Bologna, EMBOLO/Monaco, FASSNACHT/YB, FREI/Bâle, FREULER/Nottingham, JASHARI/Lucerne, OKAFOR/Salzburg, RIEDER/YB, SEFEROVIC/Galatasaray, SHAQIRI/Chicago, SOW/Frankfurt, STEFFEN/Lugano, VARGAS/Augsburg, XHAKA/Arsenal, ZAKARIA/Chelsea.