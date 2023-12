Officiel: la liste de la RDC pour la CAN 2023

-Publicité-

Le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Desabre, a fait appel à un groupe de 24 joueurs pour la phase finale de la CAN 2023 en côte d’Ivoire.

La Fédération de football de la RD Congo (Fecofa) a dévoilé ce mercredi la liste des Léopards retenus par le sélectionneur Sébastien Desabre pour prendre part à la CAN 2023. Alors que la CAF a autorisé aux équipes qualifiées de convoquer jusqu’à 27 joueurs pour la phase finale, le technicien français a seulement fait appel à 24 de ses meilleurs hommes.

Dans ce groupe, on retrouve bien évidemment les cadres habituels dont Cédric Bakambu, Chancel Mbemba, Gaël Kakuta, Yoanne Wissa, Meschak Elia, Charles Pickel, Theo Bongonda, Fiston Mayele ou encore Simon Banza. Manquent cependant à l’appel, Aldo Kalulu et Glody Lilepo, l’attaquant Jackson Muleka et le latéral Vital Nsimba, tous présents lors du dernier rassemblement de novembre.

Logée dans le groupe F, la RDC va affronter la Zambie, le Maroc et la Tanzanie en phase de poule. Les Léopards seront en stage aux Emirats Arabes Unis à partir du 1er janvier. Les hommes de Desabre vont jouer deux matchs amicaux, le 6 janvier contre l’Angola à Dubaï, puis le 10 janvier face au Burkina Faso à Abu Dhabi.

La liste de la RDC:

🚨 OFFICIEL : La LISTE de la 🇨🇩 RD Congo pour la CAN 2024 ! 🌍🏆 pic.twitter.com/qUx7ICnoNP — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) December 27, 2023