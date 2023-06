Officiel: la Ligue Europa Conférence change de nom

Dans un communiqué publié ce jeudi, l’UEFA a officialisé le changement de nom de sa dernière compétition, la Ligue Europa Conférence. Le tournoi se nommera désormais la Ligue Conférence.

Lancée en 2021, la Ligue Europa Conférence a été créée par l’UEFA dans le but d’aider les clubs des championnats les plus modestes à s’illustrer sur la scène européenne. Et, après deux années d’existence, l’instance faîtière du football européen a décidé d’apporter un changement à son dernier né. En effet, dans un communiqué publié ce jeudi, l’UEFA a annoncé que cette compétition portera un nouveau nom, à partir de la saison 2024/2025. Adieu la Ligue Europa Conférence, et bienvenue à la Ligue Conférence.

« Le Comité exécutif de l’UEFA, réuni aujourd’hui à la Maison du football européen, à Nyon, a décidé d’amender le nom de l’UEFA Europa Conference League, qui deviendra UEFA Conference League. Créée dans le cadre de l’Europa au début du cycle commercial 2021-24, la nouvelle compétition a rapidement trouvé une place auprès d’un large public après deux saisons réussies.

Des études menées auprès des supporters et des partenaires commerciaux ont révélé que la suppression du terme Europa du nom de la compétition permettrait de poursuivre sa progression en tant que compétition indépendante. Le changement de nom sera effectif au début du nouveau cycle, à compter de la saison 2024/25 », indique le communiqué de l’UEFA.

Pour rappel, la dernière édition de ce tournoi a vu le club anglais de West Ham remporter le trophée. L’écurie de Premier League s’est imposée en finale contre la Fiorentina (2-1). Les Hammers succèdent ainsi à l’AS Roma, vainqueur de la première édition, et remportent par la même occasion leur premier titre depuis 60 ans.

