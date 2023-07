Officiel: la Juventus tourne le dos à la Super League

-Publicité-

Dans un communiqué publié sur son site officiel ce jeudi soir, la Juventus a annoncé qu’il avait lancé la procédure pour quitter la Super League, la compétition élitiste créée avec le Real Madrid et le FC Barcelone.

La Super League et la Juventus, c’est terminé. Jeudi soir, dans un communiqué officiel, les dirigeants de la Juventus ont annoncé leur retrait définitif de ce projet, laissant ainsi le FC Barcelone et le Real Madrid comme les seuls clubs encore engagés dans ce tournoi controversé. « Suite au communiqué de presse du 6 juin 2023, par lequel la Juventus avait annoncé avoir entamé une période de discussions avec le Real Madrid et le FC Barcelone (clubs qui jusqu’alors n’avaient pas annoncé leur intention de sortir du projet Super League) concernant la décision éventuelle de la Juventus de sortir du projet Super League, ce qui suit est annoncé par la présente.

À la suite de ces discussions, et compte tenu de certaines divergences sur l’interprétation des accords applicables au projet Super League, la Juventus confirme qu’elle a entamé la procédure de retrait du projet Super League, tout en rappelant que, conformément aux dispositions contractuelles applicables, le consentement préalable du Real Madrid, du FC Barcelone et des autres clubs impliqués dans le projet Super League est nécessaire pour que le retrait prenne effet », indique la publication du club.

Un choix de la Juventus qui est motivé par son envie de disputer les compétitions européennes la saison prochaine. La Vieille Dame, classée septième en Serie A, s’est qualifiée pour la Ligue Europa Conférence. Cependant, elle devait quitter accepter d’être exclu de la Super League afin de pouvoir réintégrer les compétitions européennes à partir de la saison 2024-2025, ont rapporté les médias italiens ces derniers jours.

