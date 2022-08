Officiel: la Juventus s’offre un nouveau milieu de terrain

Dans un communiqué publié ce vendredi après-midi, la Juventus a annoncé le recrutement de Filip Kostic, en provenance de l’Eintracht Francfort.

C’était dans les coulisses depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. En instance de transfert vers la Juventus, le milieu de terrain de l’Eintracht Francfort, Filip Kostic, était d’ailleurs absent lors de la Supercoupe d’Europe, perdue contre le Real Madrid (0-2). Ce vendredi, la Vieille Dame a officialisé la venue de l’international Serbe via un communiqué publié sur son site.

“L’Eintracht Francfort et la Juventus Football Club ont conclu un accord sur un transfert immédiat de Filip Kostic. Le contrat du milieu de terrain sur le Main aurait expiré à la fin de la saison 2022/23”, écrit le club italien, avant de rappeler que: “Le joueur de 29 ans quitte la Hesse après presque quatre ans avec l’Eagle sur la poitrine, après avoir d’abord été prêté par le Hamburger SV en 2018 et avoir déménagé à Francfort en 2019. Depuis lors, Kostic a contribué 33 buts et 64 passes décisives en 172 apparitions toutes compétitions confondues”.

Avec l’absence de Paul Pogba pour plusieurs semaines, Filip Kostic devrait se faire rapidement une place dans le onze titulaire de Massimiliano Allegri. Même s’il est peu probable qu’il débute contre Sassuolo le lundi prochain en Serie A, il devrait toutefois disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs, lors de cette rencontre.