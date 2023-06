Officiel: la Juventus prolonge Adrien Rabiot

Le milieu de terrain français Adrien Rabiot a prolongé son contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2024. La nouvelle a été annoncée ce mardi pour le club turinois.

Après plusieurs mois de rumeurs, c’est désormais officiel. Adrien Rabiot, le milieu de terrain français âgé de 28 ans, a prolongé son contrat avec la Juventus. Le club turinois a réussi à trouver un accord avec l’agent et mère du joueur, Véronique Rabiot, lors d’une réunion près de Saint-Tropez ce week-end. L’international français a accepté la proposition des Bianconeri pour un salaire de 7 millions d’euros annuels assorti de bonus grimpant le total à 10 millions. L’ancien joueur du PSG est désormais lié au club italien jusqu’en juin 2024.

“Adrien renouvelle jusqu’au 30 juin 2024 et est prêt à vivre plus d’émotions avec le maillot noir et blanc. 177 apparitions, 17 buts marqués et trois trophées remportés (un Scudetto, une Coupe d’Italie et une Super Coupe d’Italie) : c’est le butin accumulé jusqu’ici, voué à s’enrichir encore.», a écrit la Juventus sur son site pour officialiser la nouvelle.

UFFICIALE | Ancora insieme Adrien 🐴⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) June 27, 2023

Cette saison, Adrien Rabiot a marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives en 32 rencontres de Serie A avec la Juventus. “Depuis la saison 2019/20, aucun joueur n’a disputé plus de matchs que lui (177, égal à Cuadrado), et, d’ailleurs, cette année, Adrien a également établi son record de passes décisives et de buts. En parlant de buts, personne n’a marqué plus que lui à l’ Allianz Stadium cette saison, dans ce qui est devenu sa maison, le théâtre de ses chevauchées qui ont entraîné l’équipe tant de fois.”, précise d’ailleurs la Vielle Dame au sujet de son joueur.

