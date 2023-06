Officiel: la Juventus annonce un nouveau départ

Dans un communiqué publié sur son site ce vendredi, la Juventus a officialisé le départ de Juan Cuadrado. Il quitte le club à la fin de son contrat, tout comme Angel Di Maria.

Juan Cuadrado, le polyvalent piston droit colombien, est arrivé en fin de contrat cet été à la Juventus et ne prolongera pas son séjour au club. Comme cela avait été annoncé depuis plusieurs jours, il quitte l’équipe italienne en tant que joueur libre. Après avoir passé huit saisons à la Juventus, le joueur de 35 ans se lance maintenant à la recherche d’un nouveau projet pour la suite de sa carrière.

«Aujourd’hui, après un voyage de huit saisons , il est temps de dire au revoir. Juan Cuadrado quitte la Juve. Ce furent huit années riches, spéciales, inoubliables. Année après année, Panita a été l’une des certitudes sur lesquelles repartir. Dans n’importe quelle position, avec n’importe quelle forme, avec n’importe quel nombre de chemises sur le dos», peut-on lire dans le communiqué de la Juventus pour annoncer la nouvelle.

È stato un viaggio straordinario.

Au cours de son passage à la Juventus, Cuadrado a disputé 314 matches, inscrivant 26 buts et délivrant 65 passes décisives, dont certains continuent de marquer le club. “Cela fait huit ans de buts. Celui déjà évoqué dans le derby, le premier des quatre marqués contre Toro dans sa carrière, mais comment ne pas rappeler les joyaux contre Lyon et l’Inter ? Ou le doublé contre les Nerazzurri lors de la saison 2020/21 ? Les moments inoubliables ont été nombreux et chaque fan garde un souvenir particulier lié à son aventure.”, ajoute la Vieille Dame dans sa publication.

