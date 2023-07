Officiel: la Fiorentina remplace la Juventus en Conference League

Dans un message sur son compte Twitter, ce lundi, la Fiorentina a annoncé sa participation à la prochaine Conférence League à la place de la Juventus, exclue de la compétition par l’UEFA.

La Juventus Turin a été sanctionnée par l’UEFA pour respect du fair-play financier et exclue de la prochaine édition de la Conférence League. Comme pressenti, sa place laissée vacante a été récupérée par la Fiorentina, huitième de la dernière édition du championnat italien. La Viola a officialisé la nouvelle via un message sur son compte Twitter.

Ufficiale: è la Fiorentina che va ai preliminari di Conference League! Forza Viola! 💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/fHDKhOIZk0 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 31, 2023

Après une campagne mémorable dans la dernière édition de la Ligue Europa Conference, la Fiorentina se prépare à faire son retour sur la scène européenne avec des ambitions élevées. Dirigée par l’entraîneur talentueux Vincenzo Italiano, l’équipe italienne espère aller encore plus loin dans la compétition et viser la gloire européenne.

- Publicité-

La saison précédente, la Fiorentina a réalisé une performance exceptionnelle en atteignant la finale de la Conference League, où elle a malheureusement été battue 2-1 par West Ham. Malgré la défaite, l’équipe a gagné en expérience et en confiance, ce qui a renforcé leur détermination à faire mieux cette fois-ci.

La Juventus reste déterminée

De son côté, la Juventus a été grandement touchée par cette lourde sanction de l’UEFA. Mais, le club reste déterminé, comme l’explique son président Gianluca Ferrero. « Malgré cette décision douloureuse, nous pouvons maintenant affronter la nouvelle saison en regardant le terrain et non les terrains de sport. Maintenant, direction le Championnat et la Coupe d’Italie : nous ferons de notre mieux pour donner à nos fans la plus grande satisfaction possible dans ces compétitions.», a-t-il déclaré.

Articles similaires