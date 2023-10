Officiel: la FIFA reporte les rencontres en Israël, après l’attaque du Hamas

En raison de la récente attaque du Hamas en Israël, et à la riposte israélienne, avec un lourd bilan humain, la FIFA a décidé de reporter le match entre Israël et la Suisse (qualification Euro 2024) prévu au Bloomberg Stadium de Tel Aviv.

L’instance a annoncé la nouvelle via un communiqué officiel ce dimanche soir. «A la lumière des conditions de sécurité actuelles en Israël, l’UEFA a décidé de reporter tous les matches prévus dans ce pays au cours des deux prochaines semaines. Les nouvelles dates seront confirmées en temps voulu», est-il écrit dans la publication de la Fédération internationale de football.

Au vu la situation actuelle en Israël concernant la sécurité, l'UEFA a décidé de reporter plusieurs matches prévus dans le pays.



De nouvelles dates pour ces matches seront annoncées en temps voulu. pic.twitter.com/AKBX1BAjZo — L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) October 8, 2023

La FIFA envisage d’autres reports de matchs suite aux événements récents. Les rencontres des équipes U21 et U17 d’Israël ont déjà été reportées, et une décision concernant le match entre le Kosovo et Israël le 15 octobre est encore en suspens. «L’UEFA se réserve quelques jours supplémentaires pour évaluer si le match des qualifications européennes Kosovo-Israël pourra avoir lieu à la date initialement prévue du 15 octobre, ou si un report est nécessaire», ajoute la FIFA.

L’instance du football mondial précise aussi qu’elle «continuera à suivre de près la situation et restera en contact avec toutes les équipes concernées avant de prendre des décisions sur les nouvelles dates et sur les changements potentiels d’autres rencontres à venir». Pour rappel, au moins 700 personnes sont mortes et plus de 2 150 ont été blessées en Israël dans l’offensive du Hamas lancée samedi matin. Côté palestinien, le dernier bilan s’élevait à au moins 413 personnes mortes et 2 300 blessées.