Officiel: la FIFA annonce un nouveau format pour le Mondial 2026

Dans un communiqué publié sur son site ce mardi après-midi, la FIFA a officialisé le nouveau format de la Coupe du monde 2026. Le tournoi se déroulera avec des groupes de quatre équipes.

C’était annoncé par le New York Times, un peu plus tôt dans la journée, c’est désormais officiel. La Fédération internationale de football a validé ce mardi le nouveau format de la Coupe du monde 2026, la première édition à 48 équipes. L’instance faîtière du football mondial a donc décidé de maintenir sa traditionnelle phase de groupes à quatre équipes, au lieu des poules à 3 équipes qui avaient été envisagées. L’instance a apporté plus de détails sur ce nouveau format dans un communiqué publié sur son site officiel.

«Sur la base d’un examen approfondi qui a pris en compte l’intégrité sportive, le bien-être des joueurs, les voyages d’équipe, l’attractivité commerciale et sportive, ainsi que l’expérience de l’équipe et des fans, le Conseil de la FIFA a approuvé à l’unanimité l’amendement proposé au format de compétition de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 à partir de 16 groupes de trois à 12 groupes de quatre avec les deux meilleures équipes et les huit meilleures équipes classées troisièmes progressant vers un tour de 32. Le format révisé atténue le risque de collusion et garantit que toutes les équipes jouent un minimum de trois matches, tout en offrant un temps de repos équilibré entre équipes concurrentes», peut-on lire dans la publication de la FIFA.

FIFA Council approves international match calendars



🗞️👉 https://t.co/KyrTVnrNxh pic.twitter.com/FIL05feiZT — FIFA Media (@fifamedia) March 14, 2023

Pour rappel, la Coupe du monde 2026 sera co-organisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique. La compétition se déroulera dans 16 villes: Vancouver, Toronto (Canada), Kansas City, Boston, New York, Seattle, Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Atlanta, Miami, Dallas, Houston (USA), Monterrey, Mexico et Guadalajara (Mexique). Le passage à 48 équipes de la Coupe du monde à partir de 2026 profite à certains continents, qui enverront plus de représentants. Par exemple, la Confédération africaine enverra 9 ou 10 sélections, contre 5 par le passé.