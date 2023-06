Officiel: la CDM des Clubs 2023 se déroulera à Djeddah en Arabie saoudite

La FIFA et la Fédération saoudienne de football ont annoncé officiellement, ce lundi, que la Coupe du monde des clubs 2023 se déroulera à Djeddah, une ville de l’Arabie saoudite.

De plus en plus suivie à travers le monde, la prochaine édition de la Coupe du monde des clubs aura lieu en Arabie saoudite, dans la ville de Djeddah. L’information a été confirmée ce lundi par la FIFA et la fédération saoudienne de football. “La décision fait suite à une visite d’inspection menée par une délégation de la FIFA à Djeddah, afin de constater l’avancement des préparatifs pour la compétition, qui aura lieu du 12 au 22 décembre. L’Arabie Saoudite se prépare à accueillir la Coupe du Monde des Clubs pour la première fois.”, explique l’instance dirigée par Gianni Infantino dans un communiqué.

De son côté, Yasser Al Misehal, Président de la Fédération Saoudienne de Football, s’est réjoui de cette annonce: « Nous sommes ravis d’apprendre que Djeddah, avec ses équipements de haut niveau et son expérience indéniable dans l’organisation de compétitions sportives internationales, avait été choisie pour accueillir la Coupe du Monde des Clubs« . Djeddah, qui a notamment accueilli les Supercoupes d’Espagne et d’Italie, a aussi organisé des évènements sportifs comme le grand prix saoudien de Formule 1 ou le Championnat du monde de boxe poids lourds.

- Publicité-

« Nous pensons que l’organisation de compétitions internationales, à l’image de la Coupe du Monde des Clubs, est une occasion de contribuer au développement du football, d’attirer de nouveaux supporters et de mettre en avant l’hospitalité saoudienne et notre passion pour le football. Nous travaillons en étroite collaboration avec la FIFA afin de proposer une compétition exceptionnelle et une expérience inoubliable pour les joueurs et les spectateurs. », a ajouté Yasser Al Misehal.

Pour cette 20e édition de la Coupe du monde des Clubs, qui se déroulera du 12 au 22 décembre prochain, les présences de Manchester City, Club Léon, Al Ahly, Urawa Red Diamonds, Auckland City et Al-Ittihad sont déjà confirmées. Il ne manque plus que l’équipe qui remportera la Copa Libertadores 2023.

Articles similaires