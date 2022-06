Officiel : la CAF dévoile la date de la remise du Ballon d’Or africain 2022

Ce dimanche, la confédération africaine de football a annoncé, via un communiqué publié sur son site officiel, la tenue des CAF Awards 2022 pour le 21 juillet prochain au Maroc. Lors de cet événement, on connaîtra le Ballon d’or du continent.

Décerné pour la dernière fois en 2019, le Ballon d’Or africain effectue son retour cette année. En effet, le 21 juillet prochain, on connaîtra les meilleurs joueurs et joueuses africains lors de la cérémonie des CAF Awards. L’instance faîtière du football africain a annoncé la nouvelle ce dimanche, à travers un message publié sur son site. La cérémonie se tiendra au Maroc.

«La prestigieuse cérémonie de remise des récompenses du football africain, les CAF Awards 2022, aura lieu le jeudi 21 juillet 2022 au Maroc. Les CAF Awards seront organisés avant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine TotalEnergies, Maroc 2022 prévue du 2 au 23 juillet 2022», peut-on lire. Par ailleurs, l’instance annonce une nouvelle distinction qui récompensera la meilleure joueuse Interclubs de l’année.

«Une nouvelle catégorie a été introduite suite au début réussi de la Ligue des champions féminine CAF TotalEnergies en novembre dernier. Il s’agit de la Joueuse Interclubs de l’Année. Comme lors des éditions précédentes, plusieurs catégories seront en lice,

en plus des prix tant convoités de Joueur et Joueuse de l’année. Les autres catégories comprennent le joueur interclubs de l’année, le jeune joueur de l’année, l’équipe nationale de l’année, l’entraîneur de l’année, le club de l’année et le but de l’année».

Champion d’Afrique avec le Sénégal en début d’année, et auteur d’une très belle saison avec Liverpool, Sadio Mané est favori à sa propre succession. Son coéquipier chez les Reds, Mohamed Salah, est son principal challenger.