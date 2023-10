Officiel: Kevin Nicaise, nouveau sélectionneur du Tchad

Kevin Nicaise est désormais le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale tchadienne de football. L’annonce a été faite par le Comité de normalisation du football tchadien (Conor).

Ex-international tchadien, Kevin Nicaise a représenté son pays à 13 reprises sur le terrain. Fort de son expérience en tant que joueur, il est maintenant prêt à relever le défi de diriger et de reconstituer l’équipe nationale des Sao.

Âgé de 38 ans, Kevin Nicaise apporte avec lui une vision renouvelée et une passion inébranlable pour le football tchadien. Son objectif principal est de redynamiser l’équipe nationale et de créer une identité forte autour de l’équipe des Sao. Il est soutenu dans cette mission par Amane Adoum, qui fait également partie du staff technique.

- Publicité-

Pour leurs débuts sous la direction de Kevin Nicaise, les Sao se rendront en Arabie Saoudite lors de la trêve internationale d’octobre. Ce sera l’occasion pour l’équipe de se mesurer à des adversaires de taille, à savoir la République Démocratique du Congo et la Gambie. Ces rencontres seront déterminantes pour évaluer les efforts déployés par le nouveau staff technique dans la préparation de l’équipe.

Le réel test commencera ensuite avec les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en zone Afrique, qui débutent en novembre. Le Tchad fait partie du groupe I et devra affronter des équipes talentueuses telles que le Ghana, le Mali, Madagascar, les Comores et la Centrafrique. Les défis seront nombreux, mais Kevin Nicaise et son équipe sont prêts à tout mettre en œuvre pour mener les Sao vers la compétition internationale majeure.

La nomination de Kevin Nicaise en tant que sélectionneur marque un nouveau chapitre dans l’histoire du football tchadien. Les fans et les supporters des Sao espèrent que cette nouvelle direction permettra à l’équipe nationale de retrouver sa splendeur passée et de briller sur la scène footballistique africaine.