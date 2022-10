Officiel: Karim Benzema sacré Golden Player Man

Au cours de la conférence de presse de présentation des Golden Boy Awards, prix récompensant le meilleur jeune joueur européen décerné par Tuttosport, ce vendredi, Karim Benzema a été sacré Golden Player Man.

Après une saison 2021-2022 très riche aussi bien sur le plan individuel (meilleur buteur de la Liga et de la Ligue des champions) que collectif (vainqueur de la Liga et de la C1 avec le Real Madrid), Karim Benzema n’en finit plus de collectionner les trophées. Déjà élu meilleur joueur d’Espagne par Marca, meilleur joueur d’Europe par l’UEFA ou encore meilleur joueur du monde par France Football, KB9 a été sacré Golden Player Man par Tuttosport. Trophée décerné lors de la conférence de presse de présentation du Golden Boy tenu ce vendredi à parme.

Karim Benzema recevra sa nouvelle récompense le 7 novembre prochain, à Turin, lors de la grande cérémonie organisée par le média italien. Parmi ces nombreux exploits de la saison écoulée, KB9 a notamment réussi la performance d’inscrire deux triplés consécutifs au cours de la phase à élimination directe en Ligue des Champions (contre le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale retour (3-1) et sur la pelouse de Chelsea en quart de finale aller (3-1).

Avec son talent unanimement reconnu désormais, l’attaquant du Real Madrid n’a plus qu’un seul objectif, remporter la Coupe du Monde 2022 avec la France, le 18 décembre prochain au Qatar. Et pour y arriver, le français devra aider les Bleus à sortir de la poule D, composé également de l’Australie de la Tunisie et du Danemark