Officiel: Kalidou Koulibaly file en Arabie saoudite

Le club saoudien d’Al Hilal a officialisé ce samedi soir le transfert du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, en provenance de Chelsea.

L’Arabie Saoudite continue de piller l’Europe et Chelsea. Après N’Golo Kanté qui a librement rejoint Al Ittihad à la fin de son contrat avec les Blues, c’est au tour du défenseur Kalidou Koulibaly de rejoindre le championnat saoudien. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Chelsea, l’international sénégalais a rejoint Al Hilal contre un chèque de 25 millions d’euros. Le club de la Saudi Pro League a officialisé la nouvelle ce samedi soir sur ses réseaux sociaux.

Formé au club de sa ville natale de Saint-Dié puis au FC Metz, Kalidou Koulibaly, après un passage en Belgique, du côté du KRC Genk, a véritablement explosé en Italie avec le Napoli. Ses performances auront notamment tapé dans l’œil de Chelsea qui l’a recruté l’été dernier. Mais le défenseur de 32 ans a été décevant, enchaînant les contre-performances. Il a donc décidé de quitter Londres après seulement une saison, pour tenter une nouvelle chance dans un championnat qui est en vogue.

Après Kalidou Koulibaly et Kanté, Chelsea risque de voir d’autres membres de son effectif faire le saut en Arabie saoudite. En effet, Hakim Ziyech et Edouard Mendy ont des portes de sortie vers Al Nassr et Al Ahli selon les informations de Footmercato. La Saudi Pro League qui veut devenir une place forte du football mondial est sur le bon chemin. Pour rappel, Al Ittihad a réussi à attirer le ballon d’or Karim Benzema cet été.

