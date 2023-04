Officiel: Julian Brandt prolonge à Dortmund

Dans un communiqué publié ce mardi, le Borussia Dortmund a annoncé la prolongation du contrat de Julian Brandt. Le joueur allemand est désormais lié au BVB jusqu’en 2026.

Arrivé au Borussia Dortmund lors de la saison 2019/2020, Julian Brandt fait partie des cadres de l’équipe des Marsupiaux. L’ancien joueur du Bayer Leverkusen vient d’ailleurs de prolonger son contrat avec le BVB. Le club allemand annoncé la nouvelle via un communiqué publié sur son site officiel ce mardi. “Le Borussia Dortmund et Julian Brandt entrent ensemble dans l’avenir sportif. Le joueur de 26 ans, qui a toujours un contrat avec le BVB jusqu’en 2024, a signé mardi après-midi un nouveau contrat qui le lie aux octuples champions d’Allemagne jusqu’au 30 juin 2026”, indique l’actuel deuxième de Bundesliga.

✍️ Julian Brandt und der #BVB gehen gemeinsam in die sportliche Zukunft. Der Offensivspieler hat seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2026 verlängert! — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2023

Julian Brandt est heureux de poursuivre son aventure à Dortmund, comme il l’a déclaré dans la publication du club. « Même après quatre ans, je m’amuse toujours beaucoup chaque jour à faire partie de cette équipe, à me tenir sur le terrain avec ces gars et à jouer au football pour ce club très émotif avec ses fans extraordinaires. Pour être honnête, le sentiment d’être au bon endroit au bon moment a toujours été le point le plus important de ma vie sportive. Et cela ne changera pas non plus. J’attends avec impatience les prochaines années en noir et jaune et je suis sûr que nous aurons l’occasion de célébrer quelque chose de grand ensemble« , a-t-il expliqué au site du club après avoir signé son nouveau contrat.

Pour rappel, Dortmund avait recruté le milieu de terrain international allemand (39 sélections, 3 buts) pour 25 M€ en 2019. Il a depuis inscrit 29 buts et délivré 30 passes décisives en 162 matches avec le BVB.