Officiel: Jordi Alba va quitter le FC Barcelone

Tout comme Sergio Busquets, le latéral gauche Jordi Alba va quitter le FC Barcelone à l’issue de cette saison. Le joueur et le club ont officialisé la nouvelle ce mercredi.

La nouvelle vient de tomber. Après Sergio Busquets, c’est au tour de Jordi Alba, vice-capitaine emblématique du FC Barcelone, de quitter le navire à l’issue de la saison 2022-2023. Agé de 34 ans, le talentueux latéral gauche espagnol ne prolongera pas son contrat qui expire le 30 juin prochain. Cette décision marque la fin d’une ère pour le Barça, champion d’Espagne en titre, qui perd ainsi un joueur emblématique de son effectif.

Avant que le club ne l’annonce via un communiqué sur son site officiel, Jordi Alba lui-même a officialisé cette nouvelle importante via une vidéo émouvante sur ses réseaux sociaux, où il exprime sa gratitude envers le club, les supporters et ses coéquipiers. : «merci à mes parents et mes frères. Merci à mes amis de m’avoir accompagné durant ce trajet. A tous mes coéquipiers, les staffs, les présidents et tous les salariés durant toutes ces années, à mes enfants et ma femme pour son soutien inconditionnel. Ce fut un honneur d’être un joueur du FC Barcelone. (…) Merci Culés et vive le Barça.»

Pendant plusieurs années, Jordi Alba a été un pilier de l’équipe catalane, offrant une contribution précieuse tant sur le plan défensif qu’offensif. Toutefois, cette saison, le joueur n’a plus été considéré comme un titulaire indiscutable, avec seulement 19 titularisations sur 29 matchs toutes compétitions confondues, marquant 2 buts et délivrant 3 passes décisives. Le jeune Alejandro Baldé a réussi à lui faire de l’ombre, se montrant performant avec 35 titularisations sur 43 rencontres.

Arrivé chez les pensionnaires du Camp Nou à l’été 2012 en provenance du Valence CF, Jordi Alba a disputé 458 rencontres toutes compétitions confondues avec le Barça, pour 27 buts et 99 passes décisives. Il a également garni son armoire à trophées avec les Culés, en soulevant pas moins de 18 trophées. Au nombre desquels on décompte 6 Championnats d’Espagne, 5 Coupes du Roi et une Ligue des Champions remportée en 2015.

