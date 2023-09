Officiel: Jordi Alba prend sa retraite internationale

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Ce vendredi, Jordi Alba a pris sa retraite internationale. La nouvelle a été annoncée sur le site de la Fédération espagnole de football.

“L’arrière latéral fait ses adieux à l’Espagne après avoir remporté la Ligue des Nations de l’UEFA en tant que capitaine et remporté l’Euro 2012.”,a écrit la RFEF. Le joueur qui occupait autrefois le poste d’arrière gauche au FC Barcelone, et qui est maintenant coéquipier de Lionel Messi et Sergio Busquets à l’Inter Miami, a décidé de mettre fin à sa remarquable carrière internationale avec l’équipe nationale espagnole après avoir servi pendant 12 années, à l’âge de 34 ans.

🫶 @JordiAlba pone fin a una brillante carrera con la @SEFutbol



🏆 Campeón de la Liga de las Naciones 2023 y de la Eurocopa 2012.



👕 𝟵𝟯 veces internacional.



🔴 Eres 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻



🙌 ¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, 𝗝𝗢𝗥𝗗𝗜!



🔗 https://t.co/EMQnCJhelC pic.twitter.com/LDITvQO0Gs — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 1, 2023

Jordi Alba a débuté sa carrière internationale le 11 octobre 2011 et a rapidement joué un rôle clé dans l’équipe. Il a contribué à la victoire de l’Espagne à l’Euro 2012, marquant même un but en finale contre l’Italie. Pendant ses 12 années en tant qu’international, il a disputé 92 matchs et marqué 9 buts. Il a représenté l’Espagne dans trois Coupes du Monde, trois Championnats d’Europe, les Jeux Olympiques de Londres et une Coupe des Confédérations.

Sa carrière internationale s’est achevée de manière parfaite avec la victoire de l’Espagne à la Ligue des Nations de l’UEFA, où il portait le brassard de capitaine. À 34 ans, Jordi Alba laisse derrière lui un héritage exceptionnel dans le football espagnol. Désormais, l’ancien du FC Barcelone va se concentrer sur sa carrière en club, avec l’Inter Miami.

