Officiel: Isco s’engage avec le FC Séville

Le FC Séville a officialisé ce lundi la venue d’Isco, par le biais d’un court communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le milieu offensif espagnol débarque libre en andalou, après la fin de son contrat avec le Real Madrid.

Dans la journée d’hier, le FC Séville annonçait un accord avec Isco pour recruter le milieu espagnol. Ce lundi, le club de Liga a officialisé la venue de l’ancien joueur du Real Madrid. «Isco Alarcón est désormais officiellement un joueur du Sevilla FC pour cette saison et la suivante», peut-on lire dans un communiqué. Il s’engage donc pour deux saisons et retrouve Julen Lopetegui, celui qui était son sélectionneur avec l’Espagne entre 2016 et 2018.

🤝 @isco_alarcon, oficialmente sevillista para las dos próximas temporadas.



👉 Será presentado este miércoles, a puerta abierta, en el Ramón Sánchez-Pizjuán a las 21.00 horas. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 8, 2022

Formé à Malaga, Isco a rejoint le Real Madrid en 2013. Avec le club madrilène, l’international espagnol a remporté plusieurs titres notamment 5 Ligue des Champions (2014, 2016, 2017, 2018 et 2022) et 3 Liga (2017, 2020 et 2022). Très à l’aise techniquement, le joueur de 30 ans va apporter son expérience et sa combativité à une équipe andalouse qui a terminé 4è lors de la dernière édition du championnat espagnol.