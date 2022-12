Officiel: Isco quitte le FC Séville

Le FC Séville a officialisé le départ d’Isco qui quitte le club andalou, six mois après son arrivée en provenance du Real Madrid.

Annoncé depuis des jours, c’est désormais officiel. Isco n’est plus un joueur du FC Séville. L’international espagnol quitte le club andalou, six mois après son arrivée en provenance du Real Madrid. En délicatesse avec les Rojiblancos où il n’a disputé que 19 matchs cette saison (1 but et 3 passes décisives), le joueur de 30 ans a décidé d’un commun accord avec ses employeurs de mettre un terme à son contrat.

Isco avait signé jusqu’en 2024 avec l’équipe d’Andalousie, grâce surtout à Julen Lopetegui qui avait fait le forcing pour amener l’Espagnol du Real Madrid. Mais ce dernier n’aura jamais convaincu dans sa nouvelle maison. Entre méforme, performances décevantes et départ du technicien espagnol, l’ancien madrilène n’a jamais su s’imposer. Relégué sur le banc et un club qui ne voulait pratiquement plus de son joueur, la séparation était devenue inéluctable.

Isco rejoint donc un certain Cristiano Ronaldo sur la liste des joueurs sans club. Il lui faudra trouver un nouveau point de chute pour tenter de donner une nouvelle dynamique à sa carrière. Reste à savoir si un club de Liga ou celui d’un autre championnat est intéressé pour le récupérer.

📰 El #SevillaFC e @isco_alarcon acuerdan la rescisión del contrato que les vinculaba. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 21, 2022