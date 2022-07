Officiel: Hector Cuper n’est plus le sélectionneur de la RDC

La Fédération congolaise de football a officialisé le départ d’Hector Cuper qui quitte ses fonctions du sélectionneur national de la RDC. Les deux parties se sont convenues sur une résiliation du contrat du technicien argentin.

Annoncé depuis des semaines, c’est désormais officiel. Hector Cuper n’est plus le sélectionneur national de la RDC. La Fédération congolaise de football a en effet officialisé le départ du technicien argentin qui quitte ses fonctions après seulement un an passé sur le banc des Léopards. La cérémonie de résiliation du contrat à l’amiable a eu lieu au Cabinet du ministre des Sports et Loisirs Serge Nkonde, en présence des dirigeants de la FECOFA.

« Après notre défaite face au Soudan, nous avons pris la décision de signer une lettre qui était un préavis de résiliation de contrat avec notre entraîneur de l’équipe nationale Senior A. Donc, il nous a fallu 30 jours pour résilier le contrat avec notre sélectionneur, Voilà qu’après la signature de notre lettre de préavis de résiliation, le conseil des ministres nous a demandé d’entrer en contact avec l’entraîneur ainsi que tout son Staff en vue de voir comment résilier le contrat à l’amiable« , a déclaré à la presse le ministre des sports.

« Nous avons eu à parler, discuter avec l’entraîneur et finalement, hier, il est arrivé ici à Kinshasa la capitale de la RDC. Il a été question que l’on revoye le contrat qui nous liait avec lui et sur demande de la population, les choses n’ont pas marché, il a fallu que l’on résilie finalement le contrat à l’amiable », a ajouté Serge Nkonde.

Pour sa part, l’entraîneur Héctor Cúper a exprimé tout son regret de n’avoir pas produit les résultats escomptés: « On n’a pas pu avoir les résultats que les gens voulaient. Je suis triste pour ça. On a fait une réunion, on s’est mis d’accord et à partir d’aujourd’hui je ne suis plus le sélectionneur de la République démocratique du Congo« .

Un bilan médiocre

Débarqué à la tête de la sélection congolaise en 2021 pour un contrat de deux ans, soit en 2023, Hector Cuper avait pour objectif de conduire son équipe à la Coupe du monde 2022 au Qatar et à la CAN 2023 (désormais 2024) en Côte d’Ivoire. Une mission que le coach de 66 ans n’a pas remplie avec une élimination des Congolais en barrage du Mondial qatari, et une campagne pour les qualifications à la Coupe d’Afrique mal entamée avec deux défaites (face au Gabon et au Soudan) lors des deux premières journées des éliminatoires.