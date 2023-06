Officiel: Gerardo Martino retrouve Lionel Messi à l’Inter Miami

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l’Inter Miami a annoncé le nom de son nouvel entraîneur. Il s’agit du technicien argentin Gerardo Martino, qui a déjà eu Lionel Messi sous ses ordres par le passé.

C’était annoncé depuis un moment, c’est désormais officiel. Gerardo Martino est le nouvel entraîneur de l’Inter Miami. Le tacticien argentin prend les commandes du club, dernier de la conférence est de la Major League Soccer. La durée du contrat n’a pas été stipulée.

“Le Club a nommé Gerardo Martino comme directeur technique. Le manager lauréat de la Coupe MLS et de l’entraîneur MLS de l’année, avec une expérience avec l’Argentine et le Mexique, le FC Barcelone et plus encore, rejoint le club en attendant la documentation de son emploi.”, a écrit l’Inter Miami sur ses réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle.

Bienvenido Tata 🏠⚽



El Club ha nombrado a Gerardo Martino como director técnico.



El técnico ganador de la MLS Cup y del premio al Entrenador del Año de la MLS, con experiencia con las selecciones de Argentina y México, FC Barcelona y más, se une al Club mientras se encuentra… pic.twitter.com/RVFTjlQnYw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 28, 2023 - Publicité-

Martino, également connu sous le surnom de « Tata », est un entraîneur expérimenté qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs clubs et sélections nationales. Il a notamment dirigé l’équipe nationale argentine, où il a eu l’occasion de travailler avec l’une des plus grandes légendes du football, Lionel Messi. La relation entre Martino et Messi remonte à leurs jours communs au FC Barcelone, où l’entraîneur argentin a été en charge de l’équipe de 2013 à 2014.

Leur collaboration s’est poursuivie au sein de l’équipe nationale argentine, où Martino a dirigé Messi lors de la Copa America 2015 et de la Copa America Centenario 2016. Les deux hommes vont donc se retrouver à l’Inter Miami pour tenter de gagner ensemble de nouveaux trophées. Pour rappel, Lionel Messi devrait très bientôt signer officiellement son contrat avec la franchise américaine.

Articles similaires