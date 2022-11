Officiel: Gerard Piqué annonce la fin de sa carrière

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux ce jeudi soir, Gerard Piqué a annoncé la fin de sa carrière de footballeur. L’ancien international espagnol a fait savoir que le prochain match du FC Barcelone, sera son dernier au Camp Nou.

Une autre page va se tourner au FC Barcelone. Dans le dur depuis quelques années déjà, et très critiqué pour son niveau de jeu depuis le début de la saison, Gerard Piqué vient d’annoncer la fin de sa carrière. C’est dans une vidéo pleine d’émotions, publiée sur ses réseaux sociaux, que le joueur formé à la Masia a annoncé la nouvelle.

“Quand j’étais petit, je ne voulais pas être footballeur, je voulais être joueur du Barça. Dernièrement, j’ai beaucoup pensé à ce petit garçon. À ce qu’aurait pensé ce Gerard si on lui avait dit qu’il réaliserait tous ses rêves. Qu’il serait en équipe première du Barça, qu’il gagnerait tous les titres possibles, qu’il serait champion d’Europe et du monde, qu’il jouerait aux côtés des meilleurs joueurs de l’histoire, qu’il serait capitaine, qu’il referait des amis pour toujours. Ça fait 25 ans que je suis arrivé au Barça. Je suis parti, je suis revenu. Le football m’a tout donné. Le Barça m’a tout donné. Vous, Culers, m’avez tout donné”, a-t-il commencé, comme pour préparer ses fans à la surprenante nouvelle.

« Maintenant que tous ces rêves se sont réalisés, je veux vous dire que j’ai décidé que le moment de boucler la boucle est arrivé. J’ai toujours dit qu’il n’y aurait pas d’autres équipes après le Barça. Et ce sera le cas. Samedi prochain, ce sera mon dernier match au Camp Nou. Je deviendrai un Culer en plus. Je supporterai l’équipe, je transmettrai l’amour du Barça à mes enfants comme l’a fait ma famille avec moi. Et vous me connaissez. Tôt ou tard, je reviendrai. On se voit au Camp Nou. Visca Barça. Toujours. », a-t-il conclu.

Gerard Piqué va laisser derrière lui un palmarès époustouflant. Avec le Barça, il a gagné quatre Ligues des Champions, huit Liga, sept Coupes du Roi, six Supercoupes d’Espagne, trois Supercoupes d’Europe et trois Mondiaux des Clubs. International espagnol pendant plusieurs années, il a également remporté une Coupe du Monde et un Euro avec la Roja. La rencontre du FC Barcelone contre Almeria, samedi prochain, sera l’occasion pour le Camp Nou de rendre hommage à l’un des plus grands joueurs de l’histoire des Culés.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022