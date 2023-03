Officiel: éliminé par Benfica en LDC, le Club Bruges limoge son entraineur

Au lendemain de son élimination en huitième de finale de la Ligue des champions, le Club Bruges a annoncé le licenciement de son entraîneur Scott Parker.

Mardi soir, le Club Bruges se déplaçait sur la pelouse de Benfica, à l’occasion de la manche retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Battus à l’aller (2-0), les Belges ont été maltraités par les Portugais sur le score de 5-1. Une défaite qui marque la fin de l’aventure de Bruges en C1 cette saison. Au lendemain de cette élimination, la direction du club a pris une décision qui était plus ou moins attendue.

En effet, l’entraîneur anglais Scott Parker a été limogé de son poste. L’annonce a été faite via un communiqué officiel sur le site du Club Bruges. “Scott Parker n’est plus l’entraîneur du Club de Bruges. Parker (42 ans) a été présenté le 31 décembre dernier en tant que nouvel entraîneur principal du Club de Bruges. L’ex international anglais a déjà œuvré du côté de Fulham et Bournemouth et est venu remplacer au Club Carl Hoefkens. En 12 rencontres, l’Anglais n’est parvenu que 2 fois à l’emporter », a écrit l’actuel quatrième du championnat de la Belgique.

ℹ️ Scott Parker is niet langer hoofdcoach van Club Brugge. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 8, 2023

Scott Parker n’aura pas tenu très longtemps sa place. Le nom de son remplaçant n’a pas encore été communiqué par l’équipe brugeoise.