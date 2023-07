Officiel: Dortmund s’offre un indésirable du Bayern Munich

Dans un communiqué publié ce lundi soir, le Borussia Dortmund a annoncé la venue de Marcel Sabitzer en provenance du Bayern Munich. Le milieu de terrain autrichien, qui sort d’un prêt non-concluant à Manchester United, signe un contrat de quatre années avec le BVB.

«Le Borussia Dortmund a renforcé son milieu de terrain central avec Marcel Sabitzer, du FC Bayern Munich. Le joueur de 29 ans, vice-capitaine de l’équipe nationale autrichienne, a passé aujourd’hui la visite médicale à Dortmund et a ensuite signé un contrat de travail valable jusqu’au 30 juin 2027. Sabitzer suivra l’équipe du BVB, partie pour un match test aux États-Unis lundi, mardi, tout comme le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl», précise la publication des Jaune et Noir.

🤝 Marcel #Sabitzer kommt zum #BVB und verstärkt das zentrale Mittelfeld. Der 29-Jährige absolvierte heute in Dortmund den Medizincheck und unterschrieb anschließend einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Arbeitsvertrag. ✍️



Zur Meldung:

🗞️ https://t.co/LrMWjX6OPQ — Borussia Dortmund (@BVB) July 24, 2023

Poussé vers la sortie par le Bayern Munich, le joueur de 29 ans va maintenant tenter de relancer sa carrière, qui est en dents de scie depuis son départ de Leipzig. « J’ai hâte de rejoindre enfin l’équipe et de porter le maillot du BVB. Les discussions avec les dirigeants du Borussia Dortmund ont été excellentes et m’ont montré à quel point le club se veut ambitieux dans les années à venir. Je voudrais faire ma part pour que le BVB atteigne ses objectifs et qu’il ait toutes les raisons de célébrer à nouveau quelque chose de spécial avec ses fans dès que possible.« , déclare-t-il dans le communiqué qui a annoncé son arrivée.

- Publicité-

Jusqu’à présent dans sa carrière, Sabitzer a participé à un total de 185 matchs de Bundesliga pour Leipzig et Munich, inscrivant 34 buts et délivrant 29 passes décisives. En outre, il a également joué 32 matchs en UEFA Champions League, marquant 4 buts et fournissant 7 passes décisives, ainsi que 29 matchs en UEFA Europa League, avec 5 buts et 2 passes décisives. Sur le plan international, il a représenté son pays lors de 71 rencontres, inscrivant 14 buts.

Articles similaires