Officiel: Dortmund prolonge Marco Reus

Le Borussia Dortmund a officialisé ce jeudi la prolongation de contrat de Marco Reus. L’international Allemand étend son bail, qui devait initialement prendre fin en 2023, d’une saison.

Revenu à Dortmund en 2012, 7 ans après son départ, Marco Reus va poursuivre son aventure au club. Initialement lié aux Marsupiaux jusqu’en 2023, l’international allemand vient de prolonger son contrat d’une saison. Son nouveau bail s’étend donc désormais jusqu’ en juin 2024. Le BVB a annoncé la nouvelle ce jeudi via un communiqué publié sur son site officiel.

“Marco Reus (33 ans), né à Dortmund, qui est passé pour la première fois au F-Jugend du BVB au milieu des années 1990 à l’âge de six ans, a prolongé d’un an jusqu’à la fin de la saison 2023/24. Dès cet été, il entame sa douzième saison en tant que professionnel sous le maillot noir et jaune. Au vu des 161 buts actuels en compétition, il reste encore 16 de moins que le record établi par la légende du club Adi Preißler”, peut-on lire dans la publication du club.

✍️ Kapitän Marco #Reus hat seinen Vertrag beim #BVB um ein weiteres Jahr verlängert. Der gebürtige Dortmunder geht damit ab Sommer in seine insgesamt zwölfte Spielzeit als Profi im schwarzgelben Trikot. ⬛️🟨



Le joueur né à Dortmund a souvent été affecté par des blessures au cours des dernières saisons. Il a d’ailleurs raté la Coupe du monde 2022, en raison d’un pépin physique. Mais, Reus a retrouvé sa forme sous la direction d’Edin Terzić depuis son retour en janvier. En 20 matchs de Bundesliga cette saison, il a marqué 6 buts et a délivré 4 passes décisives. Le joueur veut donner pour son équipe, et vise le titre de champion en fin de saison.

« En tant qu’équipe, comme tous nos fans, nous avons un grand objectif en tête sur lequel nous nous concentrons tous : nous voulons être champions d’Allemagne et nous avons besoin de chaque joueur du Borussia pour le faire. Mais même au-delà de ça, j’ai toujours une grande envie de faire de mon mieux pour le club, où j’ai passé plus de la moitié de ma vie. Pour moi, il n’y a toujours rien de mieux que de marquer des buts devant les meilleurs supporters du monde et dans le plus beau stade du monde et de célébrer les victoires ensemble. C’est pourquoi je suis heureux d’avoir prolongé mon contrat d’un an, car j’ai toujours dit que je préférerais ne jouer pour aucun autre club de ma carrière que pour le BVB« , a déclaré Marco Reus sur le site de son club.

