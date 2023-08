Officiel: Deco, nouveau directeur sportif du Barça

Le FC Barcelone a officialisé ce mercredi la signature de Deco qui va prendre les rênes de la direction sportive du club pour les trois prochaines saisons.

Deco est le nouveau directeur sportif du FC Barcelone. Le portugais a été nommé ce mercredi en remplacement de Mateu Alemany qui quittera son poste à la fin du mercato estival. L’ancien milieu offensif avait notamment pris les devants dans le dossier Arda Güler avant de se faire damer le pion par le Real Madrid. La star lusitanienne a paraphé un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2026 avec le club catalan.

🤝 Deco, nuevo director deportivo del FC Barcelona



✍️ El exjugador blaugrana entre 2004 y 2008 firma para las tres próximas temporadas — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 16, 2023

Ancien joueur du FC Barcelone entre 2004 et 2008, Deco s’est reconverti en agent à la fin de sa carrière. Avec sa nouvelle casquette, il va tenter de finaliser les prochaines cibles de l’écurie espagnole. Malgré les arrivées d’Oriol Romeu, Ilkay Gundogan et Inigo Martinez, les Culés espèrent s’offrir également Joao Cancelo (Manchester City) pour renforcer l’axe de la défense.

« Deco sera chargé de définir la philosophie sportive du FC Barcelone et de composer l’équipe avec l’entraîneur et le staff, et deviendra responsable de la direction sportive par la suite« , a indiqué le Barça dans un communiqué.

