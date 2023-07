Officiel: David de Gea quitte Manchester United

-Publicité-

Le gardien de but des Red Devils, David de Gea, a annoncé ce samedi qu’il quitte Manchester United après douze années passées au sein du club anglais. L’international espagnol n’a pas renouvelé son bail qui est arrivé à expiration en fin juin dernier.

C’est officiel! David de Gea n’est plus un joueur de Manchester United. Le gardien de but espagnol quitte les Red Devils après douze années passées au sein du club anglais. Avec son contrat qui est arrivé à expiration en fin juin dernier, le joueur de 32 ans n’est pas arrivé à renouveler son bail avec l’écurie londonienne malgré les discussions qui ont eu lieu tout au long de la saison.

«C’est le bon moment pour moi de relever un nouveau défi», a expliqué sur son compte Twitter le natif de Madrid, qui a été critiqué en fin de saison dernière pour plusieurs erreurs grossières. Selon la presse anglaise et italienne, le portier de l’Inter Milan, André Onana, devrait lui succéder, alors que l’Inter Milan et Manchester United négocient le transfert du gardien camerounais.

La fin d’une ère

Avec les Red Devils, De Gea a remporté un titre de champion en 2013, la Coupe d’Angleterre en 2016 et la Ligue Europa en 2017. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a remercié les fans de United pour leur soutien. « Maintenant, c’est le bon moment de partir. Il est temps de relever un nouveau défi, de me dépasser à nouveau dans un nouvel environnement », a-t-il toutefois expliqué.

« Manchester sera toujours dans mon coeur, Manchester m’a façonné et ne me quittera jamais, a indiqué l’ancien gardien de l’Atlético Madrid. Nous avons accompli beaucoup de choses depuis que mon cher Sir Alex Ferguson m’a amené dans ce club. J’étais incroyablement fier à chaque fois que j’enfilais ce maillot, de mener l’équipe, de représenter cette institution, le plus grand club du monde, un honneur qui n’est accordé qu’à quelques footballeurs chanceux. »

Dans un communiqué, Erik ten Hag a de son côté remercié son désormais ancien joueur pour les services rendus aux Red Devils. Et l’entraineur mancunien n’a pas manqué de rendre hommage à la star espagnole. « Il faut beaucoup de qualité et de caractère pour arriver à jouer un seul match pour Manchester United », a-t-il déclaré.

« Le fait de le faire 545 fois en 12 ans est un accomplissement spécial, en particulier au poste de gardien de but où chaque rencontre vous met sous les feux de la rampe« , a affirmé l’ex-coach de l’Ajax.

« Le fait d’avoir été élu joueur de l’année par les supporters et ses coéquipiers, à quatre reprises pour chacune de ces deux distinctions, montre le niveau de ses performances et on se souviendra toujours de lui comme l’un des meilleurs gardiens de l’histoire du club », a conclu Erik ten Hag.

