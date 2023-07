Officiel: Cristiano Ronaldo reçoit un renfort de poids à Al Nassr

Al Nassr vient de frapper un très gros coup sur le marché des transferts. Le deuxième de la dernière édition de la Saudi Pro League s’est, en effet, offert Marcelo Brozovic, finaliste de la dernière Ligue des Champions avec l’Inter Milan. Un renfort de qualité pour l’équipe, mais également pour Cristiano Ronaldo.

Malgré l’intérêt manifesté par le FC Barcelone, le milieu de terrain croate a finalement décidé de rejoindre le Golfe, attiré par des conditions salariales avantageuses. Le transfert est estimé à environ 18 millions d’euros et le joueur devrait toucher près de 25 millions d’euros par an, selon divers médias. Marcelo Brozovic a paraphé un contrat de deux années avec une année en option avec Al-Nassr.

Une acquisition des plus importantes pour le club saoudien, qui renforce ainsi son milieu de terrain après le départ de Luiz Gustavo. Et les dirigeants d’Al Nassr sont très ravis d’avoir pu boucler l’opération. « Tout le monde le voulait, il ne voulait que nous« , s’est même réjoui le club saoudien au moment d’officialiser son recrutement ce lundi.

Marcelo Brozovic, qui s’est fait remarquer lors de son passage au NK Lokomotiva puis au Dinamo Zagreb, a rejoint l’Inter Milan en janvier 2015. Au fil des saisons, il s’est imposé comme un milieu défensif de premier plan, remportant la Serie A en 2021 et disputant la finale de la Ligue des champions cette saison avec les Nerazzurri. Il a également soulevé les trophées de la Coupe d’Italie et la Supercoupe d’Italie lors du dernier exercice, au cours duquel il a inscrit 3 buts et délivré 6 offrandes en 40 matchs toutes compétition confondues

Le joueur croate, qui a également porté les couleurs de la sélection nationale, a été finaliste de la Coupe du monde 2018. Originaire de Zagreb, il compte à ce jour 87 sélections avec les Vatreni, au cours desquelles il a inscrit 7 buts.

