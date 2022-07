Officiel : Christian Eriksen rejoint Erik ten Hag à Manchester United

Dans un communiqué publié ce vendredi, Manchester United a annoncé le recrutement de Christian Eriksen. Le danois s’engage avec les Reds Devils pour les trois prochaines saisons.

Les rumeurs ont grossi ces dernières semaines, c’est désormais officiel. Christian Eriksen s’est engagé avec Manchester United ce vendredi. Le club anglais a annoncé la nouvelle via un communiqué publié sur son site officiel. «Manchester United est heureux de confirmer que Christian Eriksen a rejoint le club, signant un contrat jusqu’en juin 2025. Le milieu de terrain a été sélectionné 115 fois pour le Danemark, marquant 38 buts pour son pays. Eriksen a disputé 237 matchs en Premier League, inscrivant 52 buts et 71 passes décisives», précise la publication des Reds Devils.

Le joueur rejoint librement Manchester United, après la fin de son contrat de 6 mois avec Brentford. Avec les Bees, l’international danois a disputé 11 matchs la saison passée, pour 1 but inscrit et 4 passes décisives, aidant le club à se maintenir. Chez les Reds Devils, Christian Eriksen retrouve Erik Ten Hag, ancien entraîneur de l’Ajax. L’ancien joueur de l’Inter Milan a signé un contrat de trois ans, et devient la deuxième recrue des mancuniens lors de ce mercato estival après Tyrell Malacia.