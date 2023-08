Officiel: Chelsea tient son nouveau capitaine

Dans un communiqué publié ce mercredi, Chelsea a dévoilé le nom de son nouveau capitaine, choisi par l’entraîneur Mauricio Pochettino. Il s’agit de l’international Anglais Reece James. Il prend la succession de César Azpilicueta, parti à l’Atletico Madrid.

“Reece James a été officiellement confirmé comme nouveau capitaine du Chelsea Football Club. Supporter d’enfance des Blues qui a rejoint notre académie à l’âge de six ans, Reece a été le choix hors pair du club pour nous diriger sur et en dehors du terrain cette saison.”, explique le club londonien dans sa publication. « C’est une décision prise par moi et le club. Nous sommes très heureux que Reece soit le capitaine de l’équipe cette saison.”, ajoute de son côté l’entraîneur Mauricio Pochettino.

One of our own! 🙌 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 9, 2023

Reece James a été développé au sein du club, et le joueur de 23 ans occupant le poste de latéral droit incarne à ce titre le triomphe de la formation de Chelsea. Après avoir progressé à travers toutes les étapes de sa formation au sein des équipes de jeunes, l’international Anglais a gravi les échelons pour devenir l’un des meilleurs à son poste.

«Je suis tellement heureux d’assumer ce rôle et sa responsabilité. J’ai été à Chelsea à peu près toute ma vie. J’ai commencé ici quand j’avais six ans et sortir de l’Académie est difficile. Mais continuer et devenir capitaine, c’est un sentiment formidable pour moi et ma famille», déclare le nouveau capitaine des Blues.

