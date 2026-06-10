Mondial 2026, Argentine: Messi prévient déjà l’Algérie

À quelques jours de l’entrée en lice de l’Argentine à la Coupe du monde 2026, Lionel Messi a livré des signaux très encourageants. Buteur lors du dernier match de préparation de l’Albiceleste, le capitaine argentin s’est montré confiant quant à son état de forme et aux ambitions de son équipe.

L’Argentine semble prête pour défendre son titre mondial. Opposée à l’Islande lors de son ultime rencontre de préparation avant le début de la Coupe du monde 2026, l’Albiceleste s’est imposée avec autorité sur le score de 3-0. Pour cette répétition générale, Lionel Messi a effectué son retour sur les terrains américains. Entré en cours de jeu, le capitaine argentin n’a pas tardé à se mettre en évidence en transformant un penalty quelques minutes après son apparition. Un geste qui a confirmé sa bonne condition physique à l’approche du tournoi.

Après la rencontre, la star argentine a affiché sa satisfaction et son impatience à l’idée de retrouver la scène mondiale. À 38 ans, le septuple Ballon d’Or assure se sentir en pleine possession de ses moyens et aborde la compétition avec le même enthousiasme que lors de ses précédentes campagnes. Le champion du monde en titre a également insisté sur l’état d’esprit qui règne au sein du groupe argentin. Selon lui, l’équipe conserve la même faim de succès qui lui avait permis de conquérir le trophée en 2022. L’objectif est clair : aller le plus loin possible et défendre avec détermination la couronne mondiale.

L’Argentine s’apprête désormais à lancer sa campagne face à l’Algérie dans un match particulièrement attendu. Les regards seront naturellement tournés vers Messi, dont l’expérience et le leadership constituent l’un des principaux atouts de la sélection sud-américaine. À 24 heures du coup d’envoi de la compétition, le message envoyé par la Pulga est limpide : l’Argentine arrive avec de grandes ambitions et n’a aucune intention de céder son trône sans combattre.



