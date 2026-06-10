Mercato: le Barça renonce à Rashford, retour attendu à Manchester United

Marcus Rashford se rapproche d’un retour à Manchester United. Prêté au FC Barcelone lors de la saison écoulée, l’international anglais ne devrait finalement pas s’engager définitivement avec le champion d’Espagne. Selon les informations relayées par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, le club catalan a choisi de ne pas lever l’option d’achat fixée à 30 millions d’euros, laquelle arrive à échéance dans les prochains jours. Pourtant, l’attaquant de 28 ans a réalisé un exercice convaincant en Catalogne. Avec 13 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, Rashford a largement contribué au sacre du Barça en Liga et à la bonne saison européenne des Blaugrana.

Malgré ces performances, les dirigeants barcelonais ont préféré ne pas investir immédiatement pour un transfert définitif. Une décision qui entraîne, pour l’heure, le retour automatique du joueur à Manchester United. Fabrizio Romano précise toutefois que le dossier n’est pas totalement fermé. Le Barça resterait intéressé par une nouvelle collaboration avec l’attaquant anglais et n’exclurait pas de revenir à la charge sous une autre formule. « Barcelone ne paiera pas l’option d’achat de 30 millions d’euros. Le retour de Rashford à Manchester United est prévu, mais le club reste ouvert à d’autres solutions, notamment un nouveau prêt », a indiqué le journaliste italien. La balle est désormais dans le camp de Manchester United. Les Red Devils devront décider s’ils souhaitent réintégrer Rashford dans leur projet sportif ou ouvrir la porte à de nouvelles négociations avec le FC Barcelone durant le mercato estival.



