Officiel : Chelsea s’offre Kalidou Koulibaly

Chelsea a officialisé l’arrivée de Kalidou Koulibaly ce samedi matin, via un communiqué publié sur son site. Les Blues s’offrent là un renfort de poids pour leur secteur défensif.

Après les départs d’Antonio Rudiger (pour le Real Madrid), et d’Andreas Christensen (pour le FC Barcelone), Chelsea s’est activé sur le marché des transferts pour renforcer sa défense. Et les Blues ont jeté leur dévolu sur Kalidou Koulibaly. Après plusieurs jours de négociations avec le Napoli, le club anglais a officialisé ce samedi la venue du roc sénégalais via un communiqué publié sur son site. L’opération a coûté 40 millions d’euros à Chelsea.

«Kalidou Koulibaly est le deuxième joueur à rejoindre Chelsea cet été ! Le défenseur arrive de Naples et a signé un contrat de quatre ans à Stamford Bridge. Koulibaly, coéquipier international d’Edouard Mendy, renforcera considérablement nos options défensives suite aux départs de Toni Rudiger et Andreas Christensen», précise le club londonien. Une arrivée qui doit faire le bonheur de Thomas Tuchel, qui a déjà accueilli Ryan Sterling en attaque.

Introducing our second signing of the summer! 🔵#KoulibalyIsChelsea — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 16, 2022

Les adieux de Koulibaly à Naples

Après huit années à Naples et en Serie A, Kalidou Koulibaly, passé également par la France et la Belgique, va découvrir la Premier League. En anticipant son départ de l’Italie, le champion d’Afrique en titre a fait ses adieux à son désormais ex club ce vendredi.

«Grâce à toi, Naples, je suis devenu l’homme que je suis aujourd’hui. Merci au club, au président, aux entraîneurs, à tous mes coéquipiers et à toutes les personnes avec lesquelles j’ai eu le plaisir de travailler au fil des ans. Merci, Naples et Napolitains, pour tout l’amour que nous nous sommes donnés. Je suis fier de vous avoir honoré de tout mon cœur et je continuerai, à l’infini, à vous porter dans mon cœur et à entretenir pour vous l’un des sentiments les plus importants pour moi : le respect», a écrit le Lion de la Teranga sur son compte Instagram.