Officiel: Chelsea s’offre Christopher Nkunku

L’attaquant français Christopher Nkunku est officiellement un joueur de Chelsea. Le club de Londres a annoncé la nouvelle ce mardi, via un communiqué sur son site.

C’était annoncé depuis des mois, c’est désormais officiel. Christopher Nkunku quitte Leipzig et le championnat allemand pour faire le grand saut en Premier League. L’attaquant français s’est engagé ce mardi avec Chelsea, pour les six prochaines saisons. Les Blues ont annoncé la nouvelle via un communiqué sur leur site. «Chelsea est heureux d’annoncer que Christopher Nkunku rejoindra le club en provenance du RB Leipzig pour la saison 2023/24. Le joueur de 25 ans, qui a été sélectionné 10 fois en équipe de France, a signé un contrat de six ans qui débutera le 1er juillet», précise la publication des londoniens.

Excellent sous les couleurs de Leipzig, Christopher Nkunku totalise cette saison 23 buts et 9 passes décisives après 36 matches toutes compétitions confondues. Et l’international français espère avoir autant de réussite dans son nouveau club.

« Je suis incroyablement heureux de rejoindre Chelsea. Un gros effort a été fait pour m’amener au club et j’ai hâte de rencontrer mon nouvel entraîneur et mes coéquipiers et de montrer aux supporters de Chelsea ce que je peux faire sur le terrain. Ayant joué en Ligue 1 et en Bundesliga, je veux maintenant jouer en Premier League, l’une des ligues les plus fortes du monde. Je suis très excité par ce défi et je serai fier de porter le maillot de Chelsea.”, a déclaré Nkunku dans le communiqué de Chelsea.

Le parcours de Christopher Nkunku

Nkunku, un diplômé du très renommé Académie Nationale Française de Football de Clairefontaine, a entamé sa carrière professionnelle au Paris Saint-Germain. Au sein de l’équipe première, il a disputé pas moins de 78 matchs, contribuant ainsi à trois victoires consécutives en Ligue 1 et à deux triomphes en Coupe de France avant de rejoindre le RB Leipzig à l’été 2019.

C’est en Allemagne que Nkunku a consolidé sa réputation en tant qu’un des meilleurs attaquants du football européen. Lors de la saison 2021/22, il a brillé en marquant 35 buts dans toutes les compétitions. Ses performances exceptionnelles lui ont valu le titre de Joueur de la Saison en Bundesliga ainsi que le titre de Joueur Allemand de la Saison décerné par la PFA. En plus de ces distinctions individuelles, Nkunku a également contribué à la victoire de son équipe en DFB-Pokal.

