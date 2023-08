Officiel: Chelsea prolonge sa pépite Levi Colwill

Après avoir dégraissé une bonne partie de son effectif lors de ce mercato estival, Chelsea sécurise également ses jeunes pépites. Le club de Londres a annoncé ce mercredi, la prolongation de Levi Colwill.

La pépite anglaise a signé un nouveau contrat de six ans avec le club londonien, avec une option pour une année supplémentaire, pour un total de sept ans en tout. “Frais après avoir signé un nouveau contrat à long terme à Chelsea, Levi Colwill a révélé que des conversations positives avec Mauricio Pochettino l’avaient influencé en engageant son avenir dans son club d’enfance.

Le diplômé de Cobham est chez les Blues depuis l’âge de neuf ans et, après deux périodes de prêt extrêmement prometteuses au cours des deux dernières saisons, s’est retrouvé dans l’équipe première pour notre tournée de pré-saison aux États-Unis.”, a expliqué Chelsea dans un communiqué pour annoncer la nouvelle.

Après avoir brillamment prospéré lors d’un prêt fructueux à Brighton, au cours duquel il s’est affirmé comme un élément essentiel sous la direction de Roberto De Zerbi, Levi Colwill a rejoint ses camarades de Chelsea lors de leur tournée de pré-saison, bien qu’avec un léger retard. Cette tardiveté est due à sa brillante contribution à la campagne victorieuse de l’Angleterre lors de l’Euro des moins de 21 ans plus tôt cet été.

«Je me souviens d’avoir été dans l’ancien dôme [à Cobham]. En entrant en tant que trialiste, j’étais vraiment nerveux à l’époque. Je suis allé à l’entraînement, j’ai vraiment apprécié, puis j’ai eu un essai de six semaines. À mon neuvième anniversaire, c’est à ce moment-là qu’on m’a proposé le contrat, et je l’ai signé sur-le-champ. Je n’ai jamais pensé que je pourrais devenir ce que j’ai aujourd’hui, à travers tout le travail acharné. Il n’y a pas de meilleure sensation. Cela a donc toujours été une décision facile. J’ai grandi et tout ce que j’ai connu, c’est Chelsea », a déclaré Levi Colwill au site de son club après avoir signé son contrat.

Articles similaires