Officiel: Chelsea limoge Graham Potter, son remplaçant déjà identifié

Graham Potter n’aura tenu que six petits mois sur le banc de Chelsea. Le technicien anglais a été limogé par le club de Londres ce dimanche. Julian Nagelsmann, récemment débarqué par le Bayern Munich, est le favori pour lui succéder.

Les mauvais résultats successifs ont fini par avoir la peau de Graham Potter. Dans un communiqué publié ce dimanche soir, Chelsea a annoncé le départ de son entraîneur, certainement une conséquence directe de la défaite (2-0) des Blues contre Aston Villa en Premier League ce week-end.

«Le Chelsea FC a annoncé que Graham Potter a quitté le club. Graham a accepté de collaborer avec le club pour faciliter une transition en douceur. Au cours de sa carrière au sein du club, Graham nous a emmenés en quart de finale de la Ligue des champions, où nous affronterons le Real Madrid. Chelsea tient à remercier Graham pour tous ses efforts et sa contribution et lui souhaite bonne chance pour l’avenir», précise la publication du club de Londres. Bruno Saltor prendra en charge l’équipe en tant qu’entraîneur principal par intérim, est-il ajouté.

Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 2, 2023

Nagelsmann favori pour succéder à Potter

Arrivé sur le banc des Blues le 8 septembre dernier pour remplacer Thomas Tuchel, le technicien de 47 ans n’a jamais vraiment réussi à s’imposer dans le vestiaire du club londonien. Après 28 journées, les Blues pointent à la 11e place du championnat anglais et s’éloignent plus que jamais des places européennes. Pour tenter de redonner une nouvelle dynamique à l’équipe et de sauver la saison, la direction de Chelsea a donc ciblé un coach au profil différent pour prendre les rênes de l’équipe.

Selon les informations de Footmercato, Julian Nagelsmann est en pôle pour devenir le nouvel entraîneur du Chelsea FC. Licencié du Bayern Munich, qui a opté pour Thomas Tuchel pour le remplacer, le jeune entraîneur de 35 ans est actuellement sans club. Christopher Vivell, le directeur technique des Blues, soutient vivement sa candidature, ayant déjà travaillé avec lui au RB Leipzig. De plus, le propriétaire, Todd Boehly, a également approuvé le profil de l’entraîneur allemand. Des négociations sont actuellement en cours pour parvenir à un accord entre toutes les parties concernées.

En cas d’accord, Nagelsmann, prendra en charge une équipe pétrie de talent, renforcée par un dernier mercato hivernal tout feu tout flamme. Des joueurs très talentueux comme Enzo Fernandez, Joao Felix, Mykhaylo Mudryk, Noni Madueke ont en effet débarqué dans l’effectif des Blues. Mais il faudra encore trouver l’équilibre nécessaire pour faire fonctionner l’équipe. La tâche ne s’annonce donc pas aisée pour Nagelsmann, s’il prend le poste bien entendu.