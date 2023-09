Officiel: Chelsea arrache une pépite de Manchester City

Alors que le club annonçait la fin de son mercato récemment, Chelsea a officialisé ce vendredi la venue de la pépite Cola Palmer, en provenance de Manchester City. Un sacré coup pour les Bleus, qui ont annoncé fièrement la nouvelle via un communiqué sur leur site.

«Palmer a signé un contrat de sept ans, avec une option d’un an supplémentaire pour le club, et rejoindra l’équipe de Mauricio Pochettino avant notre match de Premier League contre Nottingham Forest (ce samedi, 16h).», a écrit le club londonien.

Chelsea a investi environ 50 millions d’euros pour acquérir ce jeune talent de 21 ans qui n’a que 41 apparitions en compétition professionnelle à son actif, principalement en tant que remplaçant. Ce transfert représente un pari risqué, mais le club a une confiance absolue dans le potentiel de ce joueur anglais. D’ailleurs, les co-directeurs sportifs Laurence Stewart et Paul Winstanley ont déclaré:

«Cole arrive avec l’expérience de la victoire en Premier League et en Ligue des champions et ajoute encore de la qualité et de la polyvalence à notre unité offensive. Il a démontré son talent et son potentiel dans les environnements les plus difficiles et a tenu ses promesses sur la scène internationale pour l’Angleterre cet été aux Championnats d’Europe des moins de 21 ans. Il est sans aucun doute prêt pour cette prochaine étape et nous sommes ravis que ce soit avec Chelsea.”

De son côté, Cole Palmer est prêt à prouver sa valeur. « Je suis ravi de commencer et c’est génial de signer. J’ai rejoint Chelsea parce que le projet ici sonne bien et grâce à la plateforme, je devrai essayer de montrer mes talents. C’est une équipe jeune et affamée et, j’espère, nous pourrons faire quelque chose de spécial ici.”, a déclaré Palmer pour le site de son nouveau club, après avoir signé son contrat.

Qui est Cole Palmer?

Cole Palmer a rejoint l’académie de Manchester City à l’âge de moins de 8 ans et a gravi les échelons des jeunes du club. Capitaine de l’équipe des moins de 18 ans en 2019/20, il a contribué à remporter la Coupe de la jeunesse de la FA, marquant en finale contre Chelsea. Il a fait quelques apparitions en équipe première cette saison-là, notamment en Premier League contre Chelsea.

Sa première titularisation en équipe première a eu lieu lors du quatrième tour de la Carabao Cup contre Burnley la saison suivante, et son premier but est survenu un an plus tard contre Wycombe Wanderers dans la même compétition. La saison dernière, à 21 ans, il est devenu un joueur régulier en équipe première, remportant la Premier League, la Ligue des champions et la FA Cup.

