Officiel: Chelsea annonce l’arrivée d’Axel Disasi

Désireux de renforcer l’axe de défense lors de ce mercato estival, Chelsea s’est tourné vers le jeune joueur de Monaco Axel Disasi. Et ce vendredi, le club de Londres a officialisé le recrutement du défenseur de 25 ans, via un communiqué publié sur son site.

“Chelsea est heureux de confirmer la signature de l’international français Axel Disasi de Monaco. L’arrière central a signé un contrat de six ans à Stamford Bridge et arrive avec une riche expérience au plus haut niveau. Disasi a fait 130 apparitions en Ligue 1, a été sélectionné quatre fois par la France et faisait partie de l’équipe de son pays pour la Coupe du monde de l’année dernière au Qatar.”, ont écrit les Blues.

Selon les informations de Footmercato, les dirigeants londoniens ont mis les mains à la poche pour persuader leurs homologues monégasques de céder Axel Disasi. Les Blues ont ainsi investi 45 millions d’euros afin de recruter le joueur âgé de 25 ans. Un investissement dont le club est tout de même très fier.

Blue is the colour, welcome Axel Disasi! 🔵 pic.twitter.com/7b15qiAtGJ — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2023

«Axel a démontré sa qualité pendant plusieurs saisons en France et cela a mérité d’être reconnu sur la scène internationale. Il est prêt à franchir la prochaine étape de sa carrière et nous sommes ravis que ce soit avec Chelsea. Nous lui souhaitons la bienvenue au club et nous attendons avec impatience qu’il rejoigne Mauricio Pochettino et ses nouveaux coéquipiers dans les jours à venir.”, ont déclaré les co-directeurs sportifs Laurence Stewart et Paul Winstanley.

Après avoir signé son premier contrat professionnel à Reims, Axel Disasi a rejoint Monaco à l’été 2020. Avec Chelsea, il va connaître le troisième club de sa jeune carrière. Il va surtout franchir un très grand cap en quittant la Ligue 1 Française pour la Premier League, considéré comme le meilleur championnat au monde. C’est désormais à lui de prouver qu’il a le niveau pour y rester.

